20 مليون دولار من البنك الدولي لدعم اليمن في مواجهة «كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

وافق البنك الدولي أمس، على تقديم منح بقيمة 20 مليون دولار دعماً لإطلاق حملة التطعيم في اليمن ضد فيروس كورونا باستخدام لقاحات مأمونة وفعالة وتقوية قدرات النظام الصحي اليمني على التصدي للجائحة.

وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد باذيب أن هذه المنح تضم 9 ملايين دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، و7.76 مليون دولار من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، و3.25 مليون دولار من صندوق التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية، وذلك يمثل أول تمويل إضافي لمشروع التصدي لجائحة كورونا في اليمن.

وأكد أن الموارد الإضافية ستدعم جانباً من تكاليف إعطاء اللقاحات لما لا يقل عن 1.3 مليون شخص، كما ستساعد على تغطية تكاليف أنشطة المتابعة وإجراء التحليلات المتخصصة التي ينفذها نظام رصد توافر الموارد والخدمات الصحية وعلى توفير مزيدٍ من التدريب لاثنين من مراكز الخط الساخن الوطنية المخصصة لمكافحة فيروس كورونا في عدن وصنعاء.

وسيواصل مشروع الاستجابة لجائحة كورونا في اليمن دعم إجراءات الكشف المبكر عن الإصابة بالفيروس وفحص المرضى، وتوفير الأدوية الأساسية والأجهزة الطبية لمراكز العلاج، وبناء قدرات الموارد البشرية في اليمن للتصدي للجائحة.

جدير بالذكر أن الدعم الإضافي يرفع إجمالي مساهمات البنك الدولي لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لمكافحة الفيروس والحملة الوطنية للتطعيم إلى 47 مليون دولار.