الرئيس المصري يستقبل المنقوش اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

يستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش، لمناقشة آخر التطورات السياسية والعسكرية في البلاد، وبحث آلية دعم العملية السياسية في ليبيا، والتي تنتهي بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل. وعقدت وزيرة الخارجية الليبية مؤتمراً صحفياً، مساء أمس، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري تطرق لتطورات الأوضاع في ليبيا، وجرت جلسة مباحثات رسمية تطرقت لسبل دعم خريطة الطريق، واللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

ووصلت المنقوش، مساء أمس، إلى العاصمة المصرية القاهرة، بدعوة من وزير الخارجية المصري سامح شكري.