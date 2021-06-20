انت الان تتابع خبر هزة أرضية بقوة 5.4 درجة تضرب المكسيك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ضربت هزة أرضية بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر للزلازل منطقة ريزو دي أورو المكسيكية.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء مساء يوم السبت عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الهزة الأرضية كان على عمق 10 كيلومترات.
وأضافت أنها وقعت عند التقاء خط عرض 16.020 درجة شمالا وخط طول 217.4 درجة غربا.
وأشارت إلى أنه لم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
وأضافت أنها وقعت عند التقاء خط عرض 16.020 درجة شمالا وخط طول 217.4 درجة غربا.
وأشارت إلى أنه لم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.