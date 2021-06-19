شكرا لقرائتكم خبر عن رواد فضاء صينيون يصلون إلى محطة الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دخل ثلاثة رواد فضاء محطة الفضاء التي تطورها الصين لدى بدء مهمة مدتها ثلاثة أشهر هناك، حسبما ذكرت "شبكة تلفزيون الصين الدولية" المدعومة من الدولة أمس السبت.

وكان الصاروخ الصيني شنتشو 12- الذي كان يقل رواد الفضاء الثلاثة أقلع الخميس. وقالت وسائل الإعلام الحكومية إن رواد الفضاء سيقضون وقتهم في مركبة "تيانخه" المدارية للمساعدة في تطوير تكنولوجيا المشروع وأنظمته، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء أمس السبت .

وفى مستهل مهمتهم كان رواد الفضاء الثلاثة يقومون بإفراغ الإمدادات والمؤن وينشؤون اتصالات إنترنت لاسلكية وغيرها من المعدات. وتأتي المحطة الفضائية في إطار جهود الصين للحاق بالولايات المتحدة كقوة فضائية.