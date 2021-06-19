الشباب والرياضة تكشف حقيقة صدور قرار بعودة الجماهير للملاعب

نفى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم السبت، صدور قرار بإعادة الجماهير إلى الملاعب، مؤكداً أن الموضوع قيد الدراسة.

وقال درجال في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "موضوع دخول الجماهير للملاعب موجود كفكرة لكن لا يمكن أن يصدر به قرار دون مناقشته مع اللجنة العليا للصحة والسلامة وإصدار قرار من قبلها"، موضحاً أن "صدور هكذا قرار فسيكون من خلال ضوابط محددة".

وأضاف أن "من بين الضوابط المقترحة مثلاً أن يقتصر دخول من تلقوا اللقاح المضاد لكورونا، مع الحفاظ على الشروط والبروتوكول الصحي المعمول به".

وتابع "نبحث الآن مسألة بيع تذاكر المباريات بشكل الكتروني وخلال 24 ساعة المقبلة سأزود بتقرير عن الموضوع"، نافياً "صدور أي قرار حالياً بعودة الجماهير".