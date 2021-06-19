بمشاركة 7 دول عربية.. اختتام مناورات 'طويق - 2'

وشاركت في التدريب عناصر من القوات الجوية وقوات المظلات لكل من مصر والسعودية والإمارات والأردن وسلطنة عمان، فضلا عن مشاركة البحرين والكويت بصفة مراقب.

وتضمنت المرحلة الختامية للتدريب عددا من الأنشطة التدريبية المختلفة وتنفيذ إسقاط جوى بالمظلات لإمداد القوات المشتركة فى التدريب باحتياجاتها المختلفة من الوقود والذخيرة اللازمة عن طريق الإمداد المتوسط والإسقاط الثقيل.