انت الان تتابع خبر اجتماع دولي للتحالف ضد 'داعش' الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن الوزير لويجي دي مايو ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، سيترأسان الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن "الاجتماع سيوفر فرصة لتجديد الالتزام الجماعي لأعضاء التحالف بالهزيمة النهائية للتنظيم الإرهابي".
وأضافت: "سيعقد الاجتماع في العاصمة الإيطالية روما في الـ29 من يونيو الجاري".
ولفتت الوزارة إلى أنه "من الواضح أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ ورئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل سيشاركان في الاجتماع".
وأضافت: "سيعقد الاجتماع في العاصمة الإيطالية روما في الـ29 من يونيو الجاري".
ولفتت الوزارة إلى أنه "من الواضح أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ ورئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل سيشاركان في الاجتماع".