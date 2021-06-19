صالح: العراق يعاني من اختناقات سياسية خطيرة

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، أن العراق أمامه استحقاقات كبيرة في التمهيد لعقد سياسي جديد، مؤكداً أن البلد يعاني من اختناقات سياسية خطيرة.

وقال صالح في كلمة له خلال ملتقى "بحر العلوم" للحوار الذي عقد في بغداد، إنه "امام العراق استحقاقات كبيرة في التمهيد لعقد سياسي جديد، البلد يعاني من اختناقات سياسية خطيرة بحاجة الى حلول خارج المألوف".



وأضاف أنه "من المهم الاستفادة من النخب الاكاديمية والجامعات ومراكز الأبحاث في هذا الصدد"، مشيراً الى أن "مشروع العراق يجب ان يكون مشروعاً وطنياً من الداخل عبر التأسيس لدولة مقتدرة ومحترمة تخدم مواطنيها وتُسخر موارد البلد لخدمتهم وتكون في امن مع شعبها وجوارها".