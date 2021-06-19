شرطة بغداد تعلن 'حل لغز' جريمة انتحار غامضة لفتاة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة بغداد، السبت، عن "حل لغز" جريمة انتحار غامضة لفتاة وسط العاصمة.

وقالت القيادة في يبان، إنه "بعد حصول حادث انتحار لفتاة ضمن قاطع مسؤولية قسم شرطة باب الشيخ ولوجود شكوك وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل متخصص من المحققين برئاسة مدير قسم شرطة باب الشيخ للتحقيق في الاسباب التي دعت الفتاة للانتحار".



وأضاف البيان أنه "لدى التعمق بالتحقيق تم التوصل الى سبب انتحار الفتاة بعد تعرضها لضغوط كبيرة للقيام بأمور لا يمكنها القيام بها من قبل والدتها وشقيقتها مما دعاها الى الانتحار"، مشيراً الى أنه "تم استحصال الموافقات القضائية بالقبض على المتهمتين وفق احكام المادة ٤٠٨ وبداعي التحريض على الانتحار واعترفتا صراحة بالضغط عليها مما دعاها للاقدام على الانتحار".

