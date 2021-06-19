في أول تعليق.. واشنطن تنتقد فوز "رئيسي" في إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في أول تعليق من واشنطن على فوز المرشح المتشدد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، أعربت واشنطن عن أسفها حيال عملية الانتخابات.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان: "نأسف لحرمان الإيرانيين من عملية انتخابية حرة ونزيهة بعد إعلان فوز إبراهيم رئيسي".

وأضافت أن الإيرانيين لم يتمكنوا من المشاركة في "عملية انتخابية حرة ونزيهة" في الانتخابات الرئاسية.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن "الإيرانيين حرموا من حقهم في اختيار قادتهم في عملية انتخابية حرة ونزيهة".



وتابع أن "الولايات المتحدة سوف تواصل المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني والعمل إلى جانب حلفائها وشركائها في هذا الصدد".



وفي وقت سابق السبت، قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، إنه "لا تغيير في نهج واشنطن تجاه النظام الإيراني رغم انتخاب الرئيس الجديد".



وأعلن وزير الداخلية الإيراني عبدالرحمان فضلي، السبت، رسميا فوز المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي في انتخابات الرئاسة بعد حصوله على 62 بالمئة من أصوات الناخبين.

وتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين لتولي منصب رئاسة الجمهورية الإسلامية في إيران، هم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وأمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ونائب رئيس مجلس الشورى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي.

لكن مجموعات إيرانية معارضة، أشادت بـ"مقاطعة" غالبية الإيرانيين للانتخابات الرئاسية التي فاز بها رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي.

وقالت زعيمة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية "مجاهدي خلق" مريم رجوي، في بيان، إن "المقاطعة الشاملة" مثّلت "أكبر ضربة سياسية واجتماعية" للنظام الإيراني الذي يقوده المرشد علي خامنئي.

وأضافت :"رأى العالم وثبت مرة أخرى أن تصويت إيران يعكس رغبة في إسقاط النظام".