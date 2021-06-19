شكرا لقرائتكم خبر بهلوي يدعو لإسقاط حكم الملالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي وعدد من الحقوقيين إلى إزاحة حكم على خامنئي من إيران.

وعقدوا مؤتمرا -عبر الإنترنت- بعنوان «لا للجمهورية، نعم للوحدة الوطنية»، مؤكدين رفضهم لنظام حكم الملالي والانتخابات التي جرت، معتبرين أنها لا تعبر عن إرادة الشعب الإيراني.

وكشف رضا بهلوي عن مشروع (العهد الجديد) في 28 سبتمبر 2020، والذي يرفض الحكم الفردي والقوة المركزية في عالم اليوم، ويعزز (الحكم الجماعي والمشاركة العامة والمسؤولية الفردية)

وبموجب العهد الجديد «البديل الوحيد المقبول هو إرادة الشعب الإيراني التي تؤسس نظام حكم لا يوجد فيه شيء فوق القوانين التي تم إنشاؤها من خلال الانتخابات الحرة».

وتساءل «كيف نحقق السيادة الشعبية والانتخابات الحرة طالما لا وحدة وطنية ولا إرادة جماعية؟».