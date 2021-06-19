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10 دواعش في قبضة الشرطة العراقية

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- بواسطة أيمن الوشواش - أفادت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة أمس، باعتقال 10 من عناصر تنظيم داعش بمحافظة كركوك (250 كلم شمال بغداد).

وقالت إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على 10 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام قانون الإرهاب، لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية كخلايا نائمة في محافظة كركوك.

وذكرت أن المعتقلين كانوا يوفرون الدعم اللوجستي لعناصر داعش، وعمل البعض منهم كمقاتلين وعناصر إسناد بما يسمى قاطع كركوك.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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