10 دواعش في قبضة الشرطة العراقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة أمس، باعتقال 10 من عناصر تنظيم داعش بمحافظة كركوك (250 كلم شمال بغداد).

وقالت إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على 10 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام قانون الإرهاب، لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية كخلايا نائمة في محافظة كركوك.

وذكرت أن المعتقلين كانوا يوفرون الدعم اللوجستي لعناصر داعش، وعمل البعض منهم كمقاتلين وعناصر إسناد بما يسمى قاطع كركوك.