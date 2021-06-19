شكرا لقرائتكم خبر 650 مستفيدا من مشروع الأطراف الصناعية السعودي بعدن وتعز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل المستفيدون من مشروع الأطراف الصناعية ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني، إلى 650 شخصا خلال مايو الماضي، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجرى تقديم 550 خدمة وزعت على 442 مستفيدا، بلغت نسبة الذكور منهم 76% ونسبة الإناث 24%، بينما شكلت نسبة النازحين 2% والمقيمين 98% من إجمالي المستفيدين.

وشملت الخدمات تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 226 مريضا، تضمنت تسليم وقياس وصيانة الأطراف، كما جرى تقديم خدمات العلاج الطبيعي لـ216 مستفيدا، شملت جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية.

في المقابل، جرى تقديم 283 خدمة وزعت على 228 مستفيدا، حيث تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ101 مريض، اشتملت على تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية.

وفيما واصل مركز الغسيل الكلوي بالضالع بمحافظة الضالع تقديم خدماته الطبية والعلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة، قدم مستشفى كرى العام بمأرب خدماته الطبية المتنوعة لـ 21.384 مستفيدا من المرضى والمصابين اليمنيين خلال مايو.