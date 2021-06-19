شكرا لقرائتكم خبر التحالف يدمر 7 طائرات حوثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، عن اعتراض وتدمير سبع طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقها الحوثيون تجاه المنطقة الجنوبية من المملكة، معلنا أنه تم تدميرها جميعا في الأجواء اليمنية.

وقال التحالف، حسبما أفادت قناة الإخبارية، «إن القوات الجوية اعترضت ودمرت سبع طائرات بدون طيار مفخخة»، مشيرا إلى أن عملية الاعتراض تمت بنجاح في الأجواء اليمنية، وتم صد المحاولة العدائية.

وتمكنت الدفاعات السعودية قبلها من تدمير طائرة مفخخة بدون طيار، أطلقها الحوثيون ضد المدنيين.