التحالف يدمر 7 طائرات حوثية

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وقال التحالف، حسبما أفادت قناة الإخبارية، «إن القوات الجوية اعترضت ودمرت سبع طائرات بدون طيار مفخخة»، مشيرا إلى أن عملية الاعتراض تمت بنجاح في الأجواء اليمنية، وتم صد المحاولة العدائية.
وتمكنت الدفاعات السعودية قبلها من تدمير طائرة مفخخة بدون طيار، أطلقها الحوثيون ضد المدنيين.
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