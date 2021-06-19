41 مليونا على شفا الجوع حول العالم

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وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي تومسون فيري، «إن ملايين اللاجئين يواجهون عدم اليقين والجوع» حيث أصبح تأثير جائحة فروس (كوفيد 19) على ميزانيات المساعدات الطارئة أكثر وضوحا».
وأضاف تومسون فيري «إن عدد الأشخاص الذين يتأرجحون على شفا المجاعة ارتفع من 34 مليونا إلى41 مليونا ابتداء من يونيو، مشيرا إلى أنه بدون مساعدات غذائية طارئة فورية، هؤلاء أيضا سيواجهون المجاعة، حيث إن أدنى صدمة ستدفعهم من فوق الهاوية نحو ظروف المجاعة.
وأوضح المتحدث أنه وفقا لآخر تقييمات التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي والتي يستخدمها العاملون في المجال الإنساني لتقييم الاحتياجات على مقياس من واحد إلى خمسة فإن 41 مليونا «هم أشخاص في المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي-أي مرحلة الطوارئ».
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