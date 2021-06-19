شكرا لقرائتكم خبر الحوثيون على القائمة السوداء للأمم المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدرجت الأمم المتحدة، جماعة الحوثي الإرهابية على القائمة السوداء للجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال، وقالت «إن جماعة الحوثي قتلت وشوهت 250 طفلا يمنيا».

ووثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 65,971 انتهاكا بحق الأطفال اليمنيين خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك في تقرير أطلقته حول انتهاكات الطفولة. وقالت الشبكة «إن انقلاب الميليشيات الحوثية دفع ما يزيد عن مليوني طفل إلى سوق العمل بحثا عن فرصة عمل، نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور، کما حرم 4,5 ملايين من التعليم نتيجة تحويل المنشآت التعليمية إلى ثكنات عسكرية للميليشيات ومعسكرات تدريب المجندين».

وأكدت الشبكة أن الأطفال يعيشون وضعا نفسيا صعبا نتيجة أعمال العنف المفرط، ونتيجة لأعمال القتل والجرائم المشهودة، حيث لا يمر يوم دون أن يكون هناك قتل أو دمار، وكل ذلك أمام الأطفال.

على صعيد آخر، وبعد ساعات من إعلان المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار استهداف ميليشيات الحوثي للمدنيين والأعيان المدنية بمدينة مأرب والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال ونساء، هزت سلسلة انفجارات عنيفة مدينة مأرب بعد نصف ساعة من سقوط صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على الأحياء السكنية في مدينة مأرب.

وكانت مصادر محلية أكدت بأنه سمع دوي انفجار عنيف هو الثاني خلال أقل من ساعة وسط مدينة مأرب جراء سقوط صاروخ باليستي ثان أطلقه الحوثيون على المدينة، وقصفت ميليشيات الحوثي مطلع الشهر الحالي مدينة مأرب بثلاثة صواريخ باليستية، وثلاث طائرات مفخخة، مستهدفة في هجومين منفصلين محطة وقود ومسجدا وسجنا للنساء، خلفا 31 قتيلا و30 جريحا من المدنيين.

وكانت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ليز ثروسل، أعربت عن قلقها البالغ من استمرار تأثير هجوم الحوثيين في محافظة مأرب على المدنيين.

وقالت ثروسل في إحاطة إعلامية بشأن اليمن «نبدي قلقنا البالغ إزاء استمرار تأثير القتال على المدنيين، واستمرار استهداف الأعيان المدنية في محافظة مأرب في اليمن، التي تسعى جماعة لانتزاعها من الحكومة اليمنية منذ عدة أشهر.

من جهتها، استنكرت وزارة الأوقاف والإرشاد إقدام ميليشيات الحوثي الانقلابية على اقتحام وإغلاق عدد من المراكز الشرعية والصيفية في المناطق التي تسيطر عليها، في سلوك همجي يكشف مستوى القطيعة بين هذه المليشيات وبين الشعب اليمني وهويته وعمقه العربي والإسلامي.

ميدانيا، تجددت المواجهات العنيفة بين قوات الجيش اليمني المسنود بمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية وميليشيات الحوثي الموالية لإيران في الجبهة الغربية لمحافظة مأرب.

وأكد مصدر ميداني «إن ميليشيات الحوثي شنت هجوما واسعا على المواقع التي تتواجد فيها قوات الجيش والمقاومة الشعبية في جبهتي المشجح والكسارة غرب مأرب»، وأشار المصدر إلى أن المعارك تجددت بشكل عنيف، فيما شوهدت انفجارات واشتعال النيران في مختلف الجبهات الغربية نتيجة انفجار مخزن أسلحة تابع لميليشيات الحوثي الانقلابية استهدفته غارات جوية دقيقة لطيران التحالف العربي في جبهة المشجح غربي مأرب.

مشاهدات يمنية: