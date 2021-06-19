شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تؤكد وقوفها مع السعودية بمواجهة الهجمات الإرهابية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن-”الخليج 365”:

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرات بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت دولة الإمارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.وأعلن التحالف العربي، في وقت سابق اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي تجاه جنوب السعودية.وبتدمير هذه المجموعة يرتفع عدد الطائرات الحوثية المسيرة التي دمرها التحالف خلال أقل من 24 ساعة إلى نحو 11 طائرة مفخخة.

وفي السياق، أعلنت الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج عاد من السعودية في 18 يونيو، دون أن تعلن عن نتائج زيارته هذه فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في اليمن، أو نتائج زيارة الوفد العماني إلى صنعاء، التي تظل غامضة، غير أنها تعكس رفض الحوثيين لجهود إحلال السلام في البلاد، التي تعاني من كارثة إنسانية هي الأكبر في العالم، طبقاً لمنظمات الأمم المتحدة.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، إن ليندركينج التقى مع مسؤولين من حكومتي اليمن والسعودية بالإضافة إلى مبعوث الأممي الخاص مارتن جريفيث والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن . وأشار ليندركينج في هذه الاجتماعات إلى ضرورة عودة الحكومة اليمنية إلى عدن في أقرب وقت ممكن وسلط الضوء على أهمية إحراز تقدم سريع في تنفيذ اتفاق الرياض.