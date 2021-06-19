شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار ناجح لرحلة فضائية بالمنطاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

أكملت شركة «سبيس بريبكتيف» الأمريكية للسياحة الفضائية، بنجاح، أول رحلة تجريبية بدون طيار لمنطاد عملاق (نبتون) سيأخذ البشر إلى المدار.

وأطلقت الشركة نموذجاً أولياً لمنطاد «الستراتوسفير» الخاص بها على بعد 20 ميلاً فوق فلوريدا، حيث وضعت في الموعد المحدد لأول رحلة تجارية في عام 2024.

وسيحمل المنطاد «نبتون» 9 أشخاص وثلاجة صغيرة. وتستلزم الرحلة صعوداً إلى الغلاف الجوي مدة ساعتين، حيث ستحلق بعد ذلك فوق المحيط الأطلسي لساعتين أخريين.

وأقلع المنطاد من الميناء الفضائي في كيب كانافيرال، وبلغ الارتفاع المخطط له 108,409 أقدام، حيث حلق لمدة 6 ساعات قبل أن يهبط في خليج المكسيك.

وربما تكون الشركة حققت إنجازاً كبيراً، لكنها لن تكون أول شركة ترسل السياح إلى الفضاء، حيث يقود جيف بيزوس «بلو أوريجين»، وإيلون ماسك «سبيس إكس»، وقد أغلق بيزوس مؤخراً مزاداً للحصول على مقعد على متن أول رحلة فضاء مأهولة، دفع فيها مقدم عرض لم يذكر اسمه 28 مليون دولار، وسيكون الإطلاق في 20 يوليو/تموز المقبل، تزامناً مع الذكرى 51 للهبوط على سطح القمر، وأول اختبار لصاروخ «نيو شيبرد» من «بلو أوريجين»، مع وجود أشخاص على متنه، ليبدأ نشاط الشركة في مجال السياحة الفضائية.