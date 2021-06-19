شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تخرج المتدربين في برنامج «The Peak» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

احتفلت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، افتراضياً، بتخريج مجموعة من الموظفين الذين اجتازوا البرنامج التدريبي «The Peak» الذي استمر ثلاثة أشهر واستهدف تأهيل الكوادر المواطنة ليصبحوا قادة المستقبل.

وينسجم البرنامج مع رؤية حكومة أبوظبي الهادفة إلى الاستثمار في الموارد البشرية وخلق قيادات واعدة تواصل مسيرة الوطن في المستقبل، حيث يهدف برنامج The Peak إلى تمكين الكوادر المواطنة وإعدادهم كقادة للمستقبل، لمواصلة مسيرة العمل الحكومي في إمارة أبوظبي، كما يهدف إلى تعزيز ثقافة التطوير المستمر في العمل، وتطوير المهارات القيادية للمتدربين، وتحفيزهم على تطبيقها في المؤسسات التي يعلمون بها، إضافة إلى إطلاق العنان للكفاءات والمواهب الجديدة.

وحرصت الهيئة على إلحاق 60 من موظفيها المتميزين من فئة مديري الأقسام ببرنامج The Peak لرفع وتطوير كفاءاتهم وتشجعيهم على التفوّق المهني والتميّز الوظيفي من خلال اكتساب خبرات جديدة، واستخدام أدوات تعلّم تجريبية ذات مستوى عالمي على يد مدربين متخصصين يمتلكون خبرة عملية مميزة في مجالاتهم، لمساعدة المشاركين في البرنامج على اكتشاف قدراتهم وتطوير مهاراتهم بطريقة تسرع من تأهيلهم لتولي المناصب القيادية في المستقبل.

وأكد حميد مبارك المزروعي مدير إدارة الموارد البشرية، أن الهيئة تضم بين صفوفها نخبة من الكوادر الشابة المتميزة من ذوي الكفاءات العالية والمهارات الخاصة، الذين أثبتوا قدرتهم على القيادة والعطاء والتميز