شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر «العناية الحرجة» يشدّد على أهمية التطعيم ضد «كوفيد- 19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شدد المؤتمر الدولي السابع عشر للعناية الحرجة، الذي اختتم فعالياته السبت، في دبي على ضرورة تطعيم الفئات المستهدفة باللقاحات المتوافرة، بعد أن أثبتت جميع اللقاحات فعاليتها ومأمونيتها في الوقاية من الإصابة بفبروس «كوفيد -19». كما أنها الطريق السريع للتعافي والعودة للحياة الطبيعية.

وأجمع الأطباء المشاركون في المؤتمر - الذي أقيم برعاية جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية واستمر يومين بفندق «إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي» - على ان التخلص من المرض قد يحتاج لمدة من الزمن، خاصة أن نسبة التطعيم في بعض الدول ما زالت دون المستويات المطلوبة. وشددوا على ضرورة التزام المطعّمين بالإجراءات الوقائية الثلاثة المتمثلة بوضع الكمامة، والتباعد الجسدي، وغسل اليدين. لافتين إلى أن التطعيم لا يعدّ علاجاً وإنما أحد الحلول الناجعة للوقاية من المرض، لأن الوقاية خير من العلاج.

وأوضحوا أن اللقاح ينشط الخلايا في الجسم، ويساعد الجسم على مقاومة المرض ومنعه من الانتشار داخل الجسم. مؤكدين أن دولة الإمارات وصلت إلى المركز الأول من حيث تطعيم الفئات المستهدفة، مقارنة بتعداد السكان، وهو ما تدل عليه أعداد الإصابات والوفيات، ومن ثم لا بدّ من تطعيم جميع الفئات المستهدفة بأسرع وقت، خاصة مع عودة السفر والتنقل بين الدول.

وناشد الدكتور حسين ناصر آل رحمة، رئيس المؤتمر المواطنين والمقيمين على أرض الدولة بضرورة الإسراع في أخذ اللقاح. مؤكدا أن الحقائق والأرقام تشير إلى مدى فعاليته.

وذكر ان المؤتمر حظي بمشاركة نحو 70 في المئة من رؤساء اقسام العناية الحرجة في العالم حيث وصل عدد الأطباء المشاركين عن بُعد، 2000 طبيب من مختلف مستشفيات العالم. فيما وصل عدد المشاركين حضورياً نحو 1000 طبيب تبادلوا خلاله أهم الأبحاث والنتائج. (وام)