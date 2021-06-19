شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة فريق «لبيه» النسائي في شرطة رأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:”الخليج 365”

أطلق مجلس الشرطة النسائية في شرطة رأس الخيمة مبادرة فريق «لبيه»، التي تقوم على توفير الكادر النسائي المطلوب للدعم والمساندة في مختلف المهام الشرطية الميدانية.

وقالت النقيب موزة الخابوري، رئيسة مجلس الشرطة النسائية: إن هذا الفريق الذي يضم عناصر نسائية من منتسبات القيادة يتولى طوعاً مسؤولية توفير الدعم والإسناد اللازمين بناء على الرغبة الشخصية لمنتسباته في مختلف المهام الشرطية التابعة للإدارات الميدانية لتحقيق التكامل بين العنصر النسائي في شرطة رأس الخيمة وتحقيق الأهداف الموضوعة وتأدية الدور الداعم للعمليات الشرطية.

وأوضحت أن فريق «لبيه» الذي يحظى بدعم كامل من قائد عام شرطة رأس الخيمة، سيشارك إلى جانب المهام الوظيفية الأساسية في مختلف الفعاليات والمهام التابعة لكافة الإدارات الشرطية الميدانية، والتي تتطلب تواجد عنصر شرطي نسائي في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن والأمان في ربوع الإمارة ومد جسور التواصل والتعاون بين منتسبات شرطة رأس الخيمة.