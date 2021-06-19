شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تنفي ما يتم تداوله عن الوضع الوبائي في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، نفياً لما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص الوضع الوبائي في الدولة، مؤكدة أهمية استسقاء الأخبار من الجهات الحكومية والقنوات الرسمية.

وذكرت الوزارة عبر «تويتر»: «بالإشارة إلى ما تم تداوله من تسجيل صوتي في بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص الوضع الوبائي، فإن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تنفي ما ورد في التسجيل الصوتي، وتؤكد أهمية استقاء الأخبار من الجهات الحكومية ومنصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي».