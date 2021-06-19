البعثة الأممية لليبيا: اجتماع لملتقى الحوار السياسي في 28 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - طرابلس - (د ب أ)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عزمها عقد اجتماع مباشر لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا خلال الفترة من 28 يونيو إلى أول يوليو القادم.

وفي بيان لها اليوم السبت، اعتبرت البعثة هذا الاجتماع فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل، ولا سيما فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات.

وقبيل اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي، سوف تعقد البعثة اجتماعاً للجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في الفترة من 24 إلى 26 يونيو في تونس في لقاء تحضيري للمساعدة في تيسير مناقشات الجلسة العامة للملتقى من خلال إعداد آليات عملية من شأنها الدفع بالمناقشات قدماً وبناء التوافق بما في ذلك عملية صنع القرار.

وينتظر الليبيون التوصل لاتفاق حول القاعدة الدستورية للانتخابات القادمة من قبل ملتقى الحوار، ومجلسي النواب والدولة.

وكان رئيس مفوضية الانتخابات "عماد السايح" قد حدد موعدا أقصاه يوم الأول من يوليو القادم لاستلام القاعدة الدستورية حتى تتمكن المفوضية من الإعداد للانتخابات قبل موعدها.

وفي ذات السياق، لم يتم الاتفاق بعد على إمكانية إجراء استفتاء على مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عام 2017.