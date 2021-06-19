اخبار العالم

خبير بريطاني: لا أثق في تفوق سرعة التطعيمات على معدل انتشار سلالة "دلتا"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

قال البروفيسور آدم فين، الذي يقدم المشورة للحكومة البريطانية بشأن اللجنة المشتركة للتطعيمات، إنه لا يشعر بالثقة في أن معدل التطعيم الحالي سوف يفوق معدل انتشار سلالة "دلتا" لفيروس .

وأضاف: "لا أشعر بالثقة.. ولكن هناك بعض الأسباب التي تدعو للتفاؤل"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتابع: "لا تزال أحدث أرقام مكتب الإحصاء الوطني تظهر ارتفاعا، ولكن هذا الارتفاع لم يتسارع تماما بقدر ما كنت أخشى خلال الأسبوع الماضي".

وأضاف: "كلما أسرعنا في إعطاء الجرعات الثانية خاصة لكبار السن، كلما قلت موجة دخول المستشفيات التي سنشهدها هذه المرة".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا