التعليم في 24 ساعة| تنسيق الجامعات.. وتسليم أرقام جلوس الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

شهدت الساحة التعليمية والمدارس أحداثًا عديدة على مدار اليوم، تتضمن قرارات وتعليمات جديدة تهم الطلاب وأولياء الأمور وأيضًا المعلمين.

وينشر "الخليج 365" أبرز أخبار التعليم على مدار اليوم والتي جاءت كالتالي:

- مصدر بـ"تعليم القاهرة" يكشف موعد إعلان تنسيق القبول بالمدارس الثانوية

- سبورات ذكية وإنترنت.. التعليم: تطوير البينة التكنولوجية لمدارس 30 يونيو

-​اليوم.. المدارس تبدأ تسليم طلاب الثانوية أرقام الجلوس استعدادًا للامتحانات

- طلاب الدبلومات الفنية يؤدون امتحان اللغة العربية في أول أيام الدور الأول

- "تحتاج بعض الوقت".. مستشار "التعليم العالي" يكشف موعد تطبيق نظام الساعات

95 % للطب و85% للهندسة.. الحد الأدنى لتنسيق الشهادات المعادلة للالتحاق بالجامعات

- تنسيق القبول بالجامعات 2021 - 2022.. بيان رسمي من المجلس الأعلى للجامعات