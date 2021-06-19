"جاف ولا رصاص".. وزير التعليم يكشف القلم المستخدم في الإجابة على الـ"بابل شيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

حدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القلم المستخدم في الإجابة على أسئلة امتحانات الثانوية العامة.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة هذا العام، يوم 10 يوليو المقبل، بنظام بابل شيت والتابلت معًا.

وقال شوقي، إنه سيتم استخدام القلم الجاف للإجابة على أسئلة الامتحان في ورقة البابل شيت، مضيفًا أنه في حال رغب الطالب في تعديل الإجابة بعد التظليل بالقلم الجاف يضع علامة "×"، وتظليل الإجابة الجديدة.

وفي السياق، قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم استخدام القلم الرصاص في تظليل رقم الإجابة بشكل مبدئي، ثم يتم تظليلها بالقلم الجاف بعد التأكد من صحتها، مؤكدًا أن القلم الجاف هو الأساس في التظليل على الإجابة الصحيحة.