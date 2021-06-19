هل فتح حساب بنكي لدعم نادي الزمالك قانوني؟ مصادر مصرفية تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أثار إتاحة بنك مصر حسابا بنكيا لدعم نادي الزمالك، على تطبيق الموبايل البنكي الخاص به أمام العملاء بشكل اختياري- جدلا بين بعض الجمهور حول قانونية هذا الحساب، وهل حصل على الموافقات اللازمة قبل إطلاقه.

كان نادي الزمالك قد فتح حسابا بنكيا لتلقي الدعم المادي من جماهيره ومشجعيه.

وقالت مصادر مصرفية رفيعة المستوى لمصراوي، إنه لا يوجد أي مخالفة للقانون أو للقواعد المصرفية في إتاحة بنك مصر حسابا لدعم نادي الزمالك من محبيه ومشجعيه.

وأكدت المصادر على أن فتح أي حساب لا يتم إلا بعد استيفاء جميع الموافقات اللازمة، وهذا ما فعله بنك مصر.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن نادي الزمالك فتح حسابا لدعم النادي في البنك الأهلي المصري وجار الإعلان عن التفاصيل قريبًا.

وأضاف أبو الفتوح في تصريحات لمصراوي أن مصرفه أتاح فتح الحساب بعد تلقيه الموافقات اللازمة على أن يتم طرح حساب دعم نادي الزمالك، سواء على تطبيق الموبايل البنكي أو في فروعه خلال الأيام القادمة بعد حصولهم على الموافقات اللازمة.