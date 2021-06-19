1000 طائرة وصاروخ حوثي يشهد على قوة الدفاعات السعودية

كشفت اعتداءات وهجمات الحوثي المتكررة على أراضي المملكة العربية السعودية الكفاءة العالمية لقوات الدفاعات الجوية السعودية، وامتلاكها منظومة صاروخية حديثة ومتطورة، وكذلك قوة كوادرها، حيث استطاعت التصدي لكل الاعتداءات على جميع حدودها «البرية أو البحرية أو الجوية»، منذ انطلاق عاصفة الحزم، والتي تجاوزت 1000 طائرة وصاروخ بالستي، لتحقق بذلك إنجازا غير مسبوق في حماية الأعيان المدنية من الاعتداءات الحوثية المتتالية، كما امتد نجاح القوات السعودية ليطال المدنيين في الداخل اليمني وحمايتهم من تلك الاعتداءت الإرهابية.

في حين قام التحالف السبت باعتراض 11 طائرة مفخخة.

إنجاز تاريخي

وفي هذا السياق ذكر الخبير العسكري اليمني اللواء محسن خصروف، أن تصدي السعودية لهذا الكم الكبير من الصواريخ والطائرات هو إنجاز غير مسبوق عالميا، ويجب الإشادة بتفوق قدرات القوات الجوية السعودية التي أثبتت أنها قوة صامدة وضاربة، واستطاعت حماية الأعيان المدنية من تلك الهجمات الإرهابية.

فالسعودية تمتلك منظومة صاروخية متطورة، والأهم من كل ذلك أن من يعمل عليها كوادر سعودية فنية ومتخصصة وعلى درجة عالية من الكفاءة على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن الحوثيين هم أداة إيرانية في المنطقة، ويمتلكون كما هائلا من الصواريخ والطائرات نتيجة تزويد إيران لهم بها بشكل متواصل.

شهادة تاريخية

واسترجع خصروف، أحد المواقف التي كان للدفاعات الجوية دور كبير في حمايتهم، حيث ذكر أنه في أحد المعسكرات بمحافظة مأرب وأثناء احتفال بعيد الثورة كان هناك أكثر من 3000 جندي وضابط يمني في ميدان الاحتفال، وبحضور رئيس الأركان العقيلي وقبل الختام، تم استهدف المعسكر بسبعة صورايخ متتابعة، قائلا: «لو سقطت هذه الصواريخ لحدثت كارثة كبيرة غير مسبوقة في التاريخ»، ولكن قامت الدفاعات الجوية بصدها وحماية الأعيان المدنية والعسكرية على حد سواء، معتبرا ذلك الموقف شهادة للتاريخ.

منظومات مختلفة

في حين قال اللواء الطيار الدكتور هشام الحلبي: السعودية استطاعت أن تصد هذه الأرقام الضخمة من الصواريخ والمقذوفات وحماية أراضيها والمدنيين والمقيمين بشكل غير مسبوق، كما نجحت في التصدي الدقيق لهجوم أعداد كبيرة من الطائرات المسيّرة، وهي من الأسلحة المتطورة والحديثة، وتاريخيا لم يسجل إنجاز من قبل لأي قوات في العالم غير القوات السعودية في هذا المجال، خاصة أن الطائرات المسيرة من الصعب صدها بعكس الصواريخ، لأن الطائرات تسير على مسافة قريبة من الأرض، وتحمل أنواعا من المتفجرات الخطيرة، ومن الصعب السيطرة على تحركاتها أو مواقع إطلاقها، لذا فإن نجاح السعودية بالتعامل معها يثبت للعالم قوة دفاعات المملكة وصلابتها من خلال منظوماتها الدفاعية المختلفة.

وأضاف أن الاستهداف، خاصة للأعيان المدنية، هو النهج الحوثي من وقت مبكر، لكن صمود الدفاعات الجوية وإفشالها لهذه الاستهدافات، أحبط الحوثيين ومن يقف خلفهم، لتسجل الدفاعات السعودية رقما دوليا غير مسبوق.

استهدافات الحوثيين تتركز على:

المطارات المدنية

المستشفيات

المدارس

الأحياء السكنية

انتهاكات الحوثي على السعودية بلغت

374 صاروخا بالستيا

676 طائرة بدون طيار

72 زورقا مفخخا

95192 مقذوفا