رئيس أرمينيا يناشد المواطنين لانتخابات هادئة

عشية الانتخابات البرلمانية التي تجرى في أرمينيا، ووسط تصاعد التوترات، حث الرئيس، أرمين سارجسيان المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بهدوء، عندما يتم فتح مراكز الاقتراع الأحد. ويتنافس أكثر من 20 حزبًا وتكتلا سياسيًا في الانتخابات -وهو أكبر من أي وقت مضى- في الدولة الواقعة جنوب القوقاز، والتي يحق لـ2.6 مليون شخص بها الإدلاء بأصواتهم. وقال رئيس أرمينيا في العاصمة يريفان، السبت، إنه بعد حملة انتخابية مريرة مليئة بالتهديدات، من غير المقبول تجاوز «الحدود السياسية والأخلاقية» وتصاعد الوضع وتأجيج الكراهية والعداوة.



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