«الصحة العالمية» وغينيا: انتهاء تفشي فيروس «إيبولا»

ابوظبي - سيف اليزيد - كوناكري (رويترز)

أعلنت وزارة الصحة في غينيا ومنظمة الصحة العالمية، أمس، انتهاء تفشي فيروس «إيبولا»، الذي بدأ في جنوب شرق البلاد في فبراير، وأصاب 16 وأودى بحياة 12. وقال وزير الصحة ريمي لاما في مؤتمر صحفي في العاصمة كوناكري: «نعلن رسمياً نهاية تفشي الإيبولا في غينيا». وتمكنت السلطات الصحية من التحرك سريعاً لمواجهة عودة ظهور الفيروس، الذي يسبب نزيفاً حاداً، وفشلاً في الأعضاء، وينتشر من خلال ملامسة سوائل الجسم، وذلك بعد الدروس المستفادة من تفشي المرض في السابق في غينيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية. وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في بيان: «استناداً للدروس المستفادة من تفشي المرض في 2014-2016، ومن خلال جهود التصدي السريعة والمنسقة، تمكنت غينيا من السيطرة على تفشي المرض، ومنع انتشاره خارج حدودها».

وتسبب فيروس إيبولا في الفترة من 2014 إلى 2016 في وفاة 11300 مريض، معظمهم في غينيا وسيراليون وليبيريا.