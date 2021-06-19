الرئيس الأفغاني يستبدل وزيري الدفاع والداخلية

ابوظبي - سيف اليزيد - كابول (أ ف ب)

استبدل الرئيس الأفغاني أشرف غني، أمس، الوزيرين المكلفين بإدارة ملف الأمن المتدهور في البلاد، فيما تواصل حركة «طالبان» حملتها للسيطرة على أراض جديدة في معارك ضارية مع القوات الحكومية.

ويأتي التغيير في حقيبتي الدفاع والداخلية مع تصاعد العنف واستمرار تعثّر محادثات السلام، فيما أعلنت حركة «طالبان» سيطرتها على أكثر من 40 منطقة في الأسابيع الأخيرة، في أنحاء الريف الوعر.

وأعلنت الرئاسة، في بيان، تعيين الجنرال بسم الله خان محمدي وزيراً جديداً للدفاع، وقاتل الأخير تحت قيادة الزعيم الراحل المناهض لطالبان أحمد شاه مسعود خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.

وشغل محمدي في السابق حقيبتي الدفاع والداخلية، كما ترأس أركان الجيش بعد سقوط نظام «طالبان»، في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2001.

وأضافت الرئاسة أن غني عيّن أيضاً الجنرال عبدالستار ميرزاكوال وزيراً للداخلية. وسبق أن شغل ميرزاكوال مناصب إقليمية عدة.