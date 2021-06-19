قلصت "المحارم" على 4 فئات.. قرار سعودي جديد يخص مرافقي المرأة في الحج

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، السبت 19 يونيو/حزيران 2021، استبعاد العم والخال من محارم المرأة في أثناء قيامها بأداء المناسك، حيث اقتصرت "المحارم" على 4 فئات، وهم: (الأب، أو الأخ، أو الزوج، أو الابن) فقط دون غيرهم.



حيث قالت الوزارة رداً على أسئلة بشأن إمكانية اصطحاب الخال أو العم عند أداء المرأة مناسك الحج خلال هذا العام الجاري، إنه من ‎غير المتاح إضافة محرم سوى المحارم في الخيارات المعروضة (أب، أخ، زوج، ابن)؛ وذلك لإمكانية ربط بياناتهم مع مُقدمة الطلب.



فيما أشارت وزارة الحج إلى أنها اشترطت أن يكون المحرم قد سجّل نفسه مسبقاً بطلب منفصل، لأنه لا يتم قبول بيانات المحرم إلا إذا كان مسجلاً بالبوابة الإلكترونية للراغبين في الحج، وأنه لا استثناء للشخص غير المتقدم لتسجيله كمحرم.



كما أوضحت أن التسجيل متاح لجميع المقيمين والمواطنين ممن لم يقوموا بالحج آخر 5 سنوات، وستكون الأولوية لمَن لم يسبق له الحج.



في حين ذكرت أنه في حال تسجيل المرأة رغبتها في الحج دون محرم، ورغبتها في التعديل وإضافة محرم مسجل بطلب مستقل في البوابة الإلكترونية، عليها أن تقوم بالإضافة وتعديل بيانات المحرم ابتداءً من 24 يونيو/حزيران 2021 عند ظهور نتائج المقبولين بالحج، إذ سيتم في ذلك التاريخ إعلان التفاصيل عند إتاحة الباقات للحجز والشراء بعد الترشيح للحج.



يشار إلى أن المحرم شرط في وجوب الحج على المرأة ما لم يكن معها زوجها.



والمحرم هو كل من تحرم عليه المرأة تحريماً دائماً، بقرابة أو رضاعة أو مصاهرة.



إلا أن بعض الفقهاء أباحوا للمرأة الخروج للحج، إذا توافرت لها الصحبة الآمنة، وكانت في سن متقدمة لا يُخشى عليها من الفتنة.



إلى ذلك، قالت الوزارة السعودية إنه تم تسجيل أكثر من نصف مليون طلب حتى الآن عبر المسار الإلكتروني من المواطنين والمقيمين داخل المملكة الراغبين في الحج، ويمثلون أكثر من 150 جنسية.





كانت السلطات السعودية قد أعلنت قبل أيام، عن قصر الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج، في ظل استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد، وظهور تحورات جديدة له في العالم، منوهة إلى "حرصها على تحقيق جميع الاشتراطات وتوافر جميع المعايير الصحية والإجراءات الاحترازية وتطبيقها أثناء تأدية الحاج للمناسك".



تشهد السعودية مؤخراً تصاعداً لافتاً في معدل الإصابات بفيروس كورونا، إذ سجَّلت إجمالاً حتى السبت 454 ألفاً و404 حالات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس 7 آلاف و663 حالة، وذلك بعد تسجيل ألفٍ و153 إصابة جديدة و13 حالة وفاة جديدة.



جدير بالذكر أن عام 2020 شهد موسماً استثنائياً للحج، بسبب تفشي جائحة "كورونا"، إذ اقتصر عدد الحجاج آنذاك على نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون حاج، في 2019، من كل أرجاء العالم.



المصدر: وكالات