11 وفاة و1497 إصابة جديدة بكورونا بالكويت

محمد الفلاح - السبت 19 يونيو 2021

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت، تسجيل 1497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 337 ألفاً و371، في حين تم تسجيل 11 حالة وفاة اليوم بسبب كورونا، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 1862.



وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحافي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح السند أن هناك 209 حالات تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 1388 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال ال24 ساعةالماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 318 ألفاً و419 حالة.