مصر تجدد دعم السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا في أداء مهامها خلال المرحلة الانتقالية

محمد الفلاح - السبت 19 يونيو 2021

جددت مصر دعم السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا، في أداء مهامها خلال المرحلة الانتقالية.



وجدد وزير الخارجية المصري سامح شكري دعم بلاده للسلطة الليبية في أداء مهامها خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، أنهما بحثا سبل دفع العلاقات بين البلدين والجهود لتحقيق التعاون وتلبية مصالح الشعبين.

وجدد وزير الخارجية المصري، دعم مصر للسلطة التنفيذية المؤقتة بليبيا في أداء مهامها خلال المرحلة الانتقالية.

كما دعا وزير الخارجية المصري لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا دون أي مماطلة أو تسويف.

وشدد شكري على دعم القاهرة لجهود الأشقاء الليبيين لاستعادة أمن ووحدة وسيادة بلادهم.

ومن جانبها رحبت وزيرة الخارجية الليبية بوصول بعثة مصرية إلى بلادنا لإعادة فتح سفارة القاهرة بطرابلس وقنصليتها في بنغازي.

كما أشادت وزيرة الخارجية الليبية بدور مصر في إنجاح الحوار الليبي وإنهاء الانقسام ووقف إطلاق النار ودعم الاستقرار في بلادنا.

ووصلت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش القاهرة، مساء السبت للقاء نظيرها المصري سامح شكري.

وأجرى الجانبين مباحثات رسمية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقيّن والتشاور بشأن سبل دفع العملية السياسية في ليبيا ومساندة جهود الأشقاء الليبيين الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.