التحالف العربي: تدمير 11 طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه المملكة خلال 24 ساعة

محمد الفلاح - السبت 19 يونيو 2021

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، السبت، تدمير 11 طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه المملكة خلال 24 ساعة.



وقال التحالف إنه أسقط طائرة حوثية مفخخة تجاه مدينة نجران السعودية ليرتفع عدد الطائرات التي دمرها التحالف على مدار اليوم السبت 11 مفخخة حوثية.

وقبل قليل أعلن التحالف العربي، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.

وسبق ذلك أن أعلن التحالف تدمير 7 طائرات مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.

وفجر اليوم السبت، أعلن التحالف تدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي غرب المملكة.

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.