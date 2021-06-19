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التحالف العربي: تدمير 11 طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه المملكة خلال 24 ساعة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 19 يونيو 2021

أعلن التحالف العربي بقيادة ، السبت، تدمير 11 طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه المملكة خلال 24 ساعة.

 

وقال التحالف إنه أسقط طائرة حوثية مفخخة تجاه مدينة نجران السعودية ليرتفع عدد الطائرات التي دمرها التحالف على مدار اليوم السبت 11 مفخخة حوثية.

 

وقبل قليل أعلن التحالف العربي، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.

 

وسبق ذلك أن أعلن التحالف تدمير 7 طائرات مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.

 

وفجر اليوم السبت، أعلن التحالف تدمير طائرة مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي غرب المملكة.

 

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

 

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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