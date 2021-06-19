شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تؤكد أهمية تحرك المجتمع الدولي لردع «الحوثي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الكويت بأشد العبارات استمرار استهداف المدنيين والمناطق المدنية في المملكة، وآخرها إطلاق عدد من الطائرات المسيرة على المناطق الجنوبية من قبل مليشيا الحوثي.

وأوضحت وزارة الخارجية أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية وزيادة وتيرتها يؤكد أهمية أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل حاسم ورادع لوضع حد لتلك الاعتداءات نظرا لما تشكّله من انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني، وما تمثله من تهديد لأمن المملكة واستقرار المنطقة.

وأكدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.