شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 11 وفاة و1497 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 1497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 337 ألفا و 371، في حين تم تسجيل 11 حالة وفاة

اليوم بسبب كورونا، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 1862.

وتم تسجيل 1388 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 318 ألفا و 419 حالة.