مقتل وإصابة 3 عناصر في 'العمال الكردستاني' شمالي العراق

ونقل موقع "روسيا اليوم"، عن مصادر قولها إن "الطيران التركي استهدف سيارة تقل عناصر تابعين للعمال الكردستاني في قرية كلاله بمحافظة السليمانية وأسفر القصف عن مقتل عنصرين وإصابة ثالث بجروح".

وتتوغل القوات التركية داخل الحدود العراقية بمسافة تتجاوز الـ30 كم، وتبرر ذلك بـ"محاربة" حزب "العمال الكردستاني"، الذي تصنفه أنقرة ضمن المنظمات "الإرهابية".