'التحالف العربي' يعلن اعتراض 11 'طائرة مسيرة' باتجاه السعودية

وقال التحالف في بيان له إنه "تم اعتراض وتدمير 11 طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي.. نحو السعودية اليوم".

وأضاف أنه "تم اعتراض وتدمير المحاولات العدائية الحوثية كافة".

وكان الحوثيون أعلنوا في وقت سابق اليوم عن قصف قاعدة الملك خالد الجوية في جنوب غربي السعودية.