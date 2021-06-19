انت الان تتابع خبر 'التحالف العربي' يعلن اعتراض 11 'طائرة مسيرة' باتجاه السعودية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن اعتراض وتدمير 11 طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها "أنصار الله" الحوثية في اليمن اليوم باتجاه السعودية.
وقال التحالف في بيان له إنه "تم اعتراض وتدمير 11 طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي.. نحو السعودية اليوم".
وأضاف أنه "تم اعتراض وتدمير المحاولات العدائية الحوثية كافة".
وكان الحوثيون أعلنوا في وقت سابق اليوم عن قصف قاعدة الملك خالد الجوية في جنوب غربي السعودية.