رئيس الكونغو: المافيا تتغلغل في الجيش والمؤسسات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ندد رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، بممارسات مافيوية و"مكائد" قال إنها تغلغلت في القوات المسلحة ومؤسسات الدولة.

وقال الرئيس تشيسيكيدي خلال زيارة له إلى شمال شرق البلاد، الذي يعاني أعمال العنف: " ثمة كثير من المكائد التي تقوض قواتنا الأمنية، المافيا موجودة، وكذلك قانون الصمت الذي يفرضه عناصرها، هذا ما يجب التصدي له".



وشدد رئيس الدولة الذي يجول منذ أسبوع في إقليمي كيفو وايتوري، على أنّ "المافيا انتشرت في الجيش، وفي مؤسساتنا، لاحظناها حديثا في مجلس الشيوخ ويجب تفكيك ذلك بصبر".

وكان تشيسيكيدي فرض في السادس من مايو/ أيار الأحكام العرفية في هذين الإقليمين المحاذيين للحدود مع أوغندا، وأزاح المسؤولين المدنيين لصالح ضباط في الجيش والشرطة.

وتناوله مجلس الشيوخ في حديثه ينطوي على إشارة إلى رفض أعضائه التصويت أخيرا على نزع الحصانة البرلمانية عن زميلهم رئيس الوزراء الأسبق اوغوستين ماتاتا بونيو على خلفية الاشتباه في تورطه باختلاس أموال عامة.

ومن جانبه، طالب الوفد المجتمع برئيس الدولة بتوفير وسائل مناسبة للجيش لإتمام مهامه في ملاحقة جماعات مسلحة.

بيد أن تشيسيكيدي قال إن "الأحكام العرفية تصب في مصلحتكم، وأتمنى أن تكون محدودة زمنيا قدر الإمكان، كونوا متساهلين، كونوا صبورين".

واختتم حديثه بالتأكيد أنه لن يكون "فخورا بولايته الرئاسية ما لم أحلّ نهائيا مسالة انعدام الأمن" في شرق البلاد.

ويشير المرصد الأمني في كيفو إلى انتشار نحو 120 جماعة مسلحة بدرجات متفاوتة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.

ومنذ عام 2017 تجددت أعمال العنف في إقليم ايتوري، وأسفرت عن مئات القتلى.