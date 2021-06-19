أول تصريحات رئيس إيران الجديد.. حكومة ضد الفساد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الإيراني المنتخب رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي، إنه سيعمل على تشكيل حكومة "مناهضة للفساد" في البلاد.

وأشار رئيسي في أول بيان صحفي له بعد إعلان فوزه رسمياً بنتائج الانتخابات الرئاسية من قبل وزارة الداخلية الإيرانية، إلى أنه "سيشكل حكومة ثورية مناهضة للفساد، وإنه سيكون خادماً لجميع الإيرانيين حتى للذين لم يصوتوا له أو لم يشاركوا بالانتخابات الرئاسية لأي سبب من الأسباب".



وأضاف في حديثه أنه "لابد من توجيه الشكر والتقدير لكل المرشحين في الانتخابات الرئاسية، سواء من انسحبوا منها أو مَن خاضوا التنافس حتى النهاية و سأستفيد من وجهات نظرهم الثمينة في إدارة البلاد".

واعتبر الرئيس الإيراني المنتخب المتشدد، أن ما حدث أمس الجمعة في إيران من انتخابات، هو "بداية لقرن جديد"، زاعماً إنه "دخل المنافسة الانتخابية بشكل مستقل".

وفي سياق آخر، أعلن وزير الداخلية الإيراني، عبدالرضا رحماني فضلي، اليوم السبت، عن فوز إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية، بعد حصوله على 17 مليون و926 ألف من أصل 28 مليون مشارك بالانتخابات.