شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 367 إصابة جديدة بكورونا بالجزائر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، تسجيل 367 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بانخفاض 12 حالة عن حصيلة اليوم السابق، ليصل بذلك مجموع الإصابات إلى 135 ألفاً و586.



وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أنه تم رصد 9 وفيات جديدة بتراجع حالة واحدة عن يوم أمس، ليرتفع مجموع الوفيات في البلاد إلى 3 آلاف و624.

كما أشارت الوزارة إلى تماثل 243 حالة للشفاء، ليصل بذلك مجموع الأشخاص الذين تعافوا من الوباء إلى 94 ألفاً و336.