بقوة 4.7 درجات.. زلزال يضرب جنوب غربي باكستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، السبت، إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.



وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات بالقرب من مدينة ذهوب.

وشعر بهزة الزلزال سكان الشطر الشمالي من إقليم بلوشستان، بما في ذلك مدينة كويتا عاصمة الإقليم.