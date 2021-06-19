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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بقوة 4.7 درجات.. زلزال يضرب جنوب غربي باكستان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 يونيو 2021
متابعات_ الخليج 365
ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، السبت، إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.
وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات بالقرب من مدينة ذهوب.
وشعر بهزة الزلزال سكان الشطر الشمالي من إقليم بلوشستان، بما في ذلك مدينة كويتا عاصمة الإقليم.