شكرا لقرائتكم اليمن والحوثي ميليشيا الحوثي ترفض إنزال حمولة قمح في ميناء الحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر يمنية للعربية، اليوم السبت، بأن الميليشيات الحوثية أعاقت عمل المنظمات الأممية ومنعت وصول المساعدات، وترفض إنزال حمولة سفينة من القمح بميناء الحديدة.

وأضافت المصادر أن الميليشيات الحوثية أجبرت السفينة على الخروج ومغادرة ميناء الحديدة، مشيرة إلى أن السفينة غلوريس سي تتبع لبرنامج الغذاء العالمي وتحمل 12500 طن من القمح.

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إلى ذلك أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، اعتراض وتدمير سبع طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات تجاه المنطقة الجنوبية.

وقال التحالف إن القوات الجوية اعترضت الطائرات المسيرة فوق الأجواء اليمنية وتصدت للمحاولة العدائية، مشيرا إلى أن محاولات الحوثيين العدائية المتعمدة والممنهجة تمثل جرائم حرب.

وأكد التحالف كذلك أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.