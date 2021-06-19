شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون معرفي بين «دبي لرعاية النساء» و«المعهد القضائي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت «مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال» مذكرة تفاهم مع معهد دبي القضائي، لتعزيز التعاون والتنسيق بينهما، لتحقيق أهدافهما وتبادل المعارف والمهارات وتحقيق التكامل في شراكتهما الاستراتيجية.

وأكدت شيخة المنصوري، المديرة العامة للمؤسسة بالإنابة، التي وقعت الاتفاقية عن بُعد، مع القاضي الدكتور جمال السميطي، المدير العام للمعهد، أهمية هذا التعاون في دعم موارد المؤسسة وتلبية التزاماتها المتزايدة تجاه النساء والأطفال، من ضحايا العنف والإتجار بالبشر الذين يحصلون على كل الخدمات اللازمة مجاناً وتشمل توفير احتياجاتهم اليومية وخدمات الرعاية والتأهيل، وغيرها من الخدمات التعليمية والصحية الأخرى كما سيسهم في رفع كفاءة كادر المؤسسة في المجال القانوني والإداري.

فيما قال السميطي «مستعدون لتوظيف خبراتنا وأن نتبادل الخبرات والتجارب والاستشارات القانونية وغيرها، لنصل معاً إلى تطبيق أفضل الممارسات في هذا الشأن وترجمة أهداف هذا التعاون واقعاً فعلياً تلمس الفئات المستهدفة أثره بشكل واضح ونحقق به دعامة استراتيجية طويلة الأجل ومستدامة ذات مخرجات تسهم في خلق بيئة صحية قادرة على إيواء ورعاية النساء والأطفال، وتخلق وعياً وثقافة مجتمعية بكل ما يتعلق بهذه الفئات على وجه الخصوص». (وام)