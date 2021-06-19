شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الرسّام جيرار فرومانجيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غيّب الموت الرسام الفرنسي جيرار فرومانجيه، الذي كان فناناً ملتزماً من أبرز من عُرفوا بالرسم السردي، إذ توفي عن عمر يناهز 81 عاماً، على ما أعلنت أكاديمية الفنون الجميلة في باريس. ونشرت الأكاديمية على تويتر تغريدة أعلنت فيها أنها «تلقت بأسى نبأ وفاة الرسام جيرار فرومانجيه» الذي كانت أقامت معرضاً لأعماله وأعمال عدد من الفنانين الانطباعيين عام 2019 في متحف «مارموتان مونيه» في باريس. وعُرف عن الفنان المولود عام 1939 في بونشارتران، بالقرب من باريس، التزامه بقضايا عصره، وهو كان يساري التوجه.

وكان الراحل واحداً من الفنانين الذين شكلوا في ستينات القرن العشرين تيار الرسم السردي، أو «الرسم الجديد»، الذي يقوم على رسوم تعبّر عن قصص، خلافاً للفن التجريدي. وأقام مركز «بومبيدو» في باريس معرضاً استعادياً كبيراً لأعماله عام 2016.