شكرا لقرائتكم خبر عن 1300 نوع من الثعابين النادرة بجوار مطار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجد مسؤولو الحياة البرية الأمريكية، أكبر تجمع للثعابين على الإطلاق النادرة المعرضة للانقراض، يضم ما يقرب من 1300 نوع في سان فرانسيسكو. ومن بينها ثعابين تُعرف باسم «أجمل ثعبان في أمريكا الشمالية»، ويبلغ عددها ما بين 1000أو 2000 ثعبان في الحياة البرية الأمريكية.

وتوصلت دراسة أجرتها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وخدمة الأسماك والحياة البرية الأمريكية إلى أن قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 180 فداناً من الأراضي الرطبة والمرتفعات المحيطة بمطار سان فرانسيسكو كما يقول الخبراء هي أكبر منطقة للثعابين يتم اكتشافها على الإطلاق، مما يبعث الأمل في أن الزاحف المعرض للانقراض على وشك التكاثر من جديد.

ويمكن أن يصل طول البالغ من هذه الثعابين بالحجم الكامل إلى ثلاث أقدام أو أكثر، وتتغذى بشكل أساسي على الضفادع ذات الأرجل الحمراء في كاليفورنيا، حيث عُثر على هذا النوع من الضفادع يعيش في المطار، وربما يكون هذا هو السبب وراء انتقال أكثر من 1000 ثعبان إلى المنطقة.