شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمارات تشارك في اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف بـ 10 أبحاث والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

شاركت جامعة الإمارات في اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، الذي يُصادف 17 يونيو من كل عام، والذي يركز اهتمامه هذا العام نحو تحويل الأراضي المتدهورة إلى أراض سليمة، ويقوم الباحثون في الجامعة بإجراء عشرة أبحاث رئيسية متّصلة بالتصحر والجفاف تأكيداً على دور «جامعة المستقبل» الريادي في البحث العلمي والاقتصاد المعرفي اللذين يُشكّلان أساس بناء التنمية المستدامة لمُعالجة التحديات مثل الجفاف والتصحر.

وأشار الدكتور أحمد علي مراد - النائب المشارك للبحث العلمي بالجامعة إلى ضرورة استصلاح الأراضي وتحويلها إلى فرص تعُزّز من النمو الاقتصادي وتساعد على زيادة وتحقيق الأمن الغذائي؛ لافتاً إلى أن تعافي الأراضي يُساهم في تقليل آثار التغير المناخي وهو نهج تسعى الإمارات إلى تحقيقه من خلال استراتيجيات وطنية مبتكرة.

وأوضح: «تساهم جامعة الإمارات العربية المتحدة في الحدّ من الجفاف ومكافحة التصحر من خلال البرامج الأكاديمية والبحث العلمي؛ حيث تطرح الجامعة عدداً من المواضيع الهامة المتّصلة بالتصحر والجفاف وكيفية التغلب عليهما ضمن المقررات الدراسية المرتبطة بالبيئة».

وذكر أن جهود جامعة الإمارات تعتبر استثنائية من خلال المساهمة في إيجاد الحلول العلمية المبتكرة للتصحر والجفاف والتي تؤدي إلى تحقيق الاستدامة البيئية، وذلك من خلال دعم المختبرات البحثية بالممكنات والمصادر التي تساعدها على الوصول إلى الأهداف البحثية في تحديد أسباب التصحر والجفاف وما هي آليات التغلب ومكافحة التصحر والجفاف؟ حيث أنشأت الجامعة مختبرات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية والتي تساعد الباحثين على رسم صورة دقيقة للمناطق المتصحرة والمتغيرة والجافة وبالتالي تحديد المسببات الطبيعية والبشرية لتغير الأراضي.

من جانبه لفت الدكتور توفيق كسيكسي، قسم علوم الحياة بكلية العلوم في الجامعة إلى أن تصحّر الأراضي يؤثر في 3.2 مليار شخص في جميع أنحاء العالم. ومع تدهور الأراضي وتأثير تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، قد نرى تفاقماً للنتائج السلبية وإجبار ما يقارب 700 مليون شخص على الهجرة بحلول عام 2050.

وأردف قائلاً: تحرص جامعة الإمارات على دعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحّر التي أكّدت على ضرورة حماية البيئة الطبيعية من الأخطار الناجمة عن الأنشطة البشرية عالمياً ومحلياً.