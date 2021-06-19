119 دولة ترفض تزويد ميانمار بالأسلحة

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا غير ملزم يطالب بوقف صادرات الأسلحة إلى ميانمار التي يعصف بها العنف، وصوتت الجمعية التي تضم 193 دولة بأغلبية كبيرة لصالح مشروع القرار، الذي يدين أيضا الانقلاب العسكري الذي حدث في أول فبراير.

وطالب بإطلاق سراح الزعيمة التي تمت الإطاحة بها أون سا سو تشي، وغيرها من السجناء السياسيين، وحصل الإعلان على تأييد 119 دولة، بينما امتنعت 36 دولة عن التصويت، من بينها الصين وروسيا، وصوتت بيلاروس فقط ضد مشروع القانون في حين امتنعت الدول المتبقية عن التصويت.