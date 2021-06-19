اعتقال 10 عناصر من داعش في العراق

أفادت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة باعتقال 10 من عناصر تنظيم داعش بمحافظة كركوك، وقالت خلية الإعلام، في بيان صحفي، إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على 10 إرهابيين مطلوبين وفق أحكام قانون الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية كخلايا نائمة في محافظة كركوك.
وذكرت أن المعتقلين كانوا يقومون بتوفير الدعم اللوجستي لعناصر داعش، وعمل البعض منهم كمقاتلين وعناصر إسناد بما يسمى قاطع كركوك.
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